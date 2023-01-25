Здоровье 25 января 2023, 19:18 Реаниматолог Наталья Шень рассказала, можно ли очнуться от наркоза во время операции

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Многие люди испытывают дикий страх перед хирургическим вмешательством, причем отчасти из-за возможности очнуться посреди операции, однако это совершенно исключено. Об этом RT рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень.

По ее словам, наркоз — это более глубокое состояние, чем сон. Как отметили «Дни.ру», врачи контролируют глубину анестезии и восприимчивость к боли на определенном уровне на протяжении всего времени хирургического вмешательства.

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«Существуют более глубокие методы оценки утраты сознания, болевой чувствительности или проведения нервного импульса по мускулатуре. Нам недостаточно понять, что пациент уснул. На сегодняшний день большое значение имеет глубина анестезии. В зависимости от операции мы должны поддерживать уровень сна и обезболивания пациента на определенной глубин», — сказала Наталья Шень.