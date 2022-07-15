Реаниматолог Гапонов заявил, что гастрит может стать причиной рака

Гастрит может перерасти в онкологическое заболевание. По этой причине необходимо придерживаться правильного рациона. Такой информацией поделился анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Из-за гастрита в желудке может образоваться язва. Она же провоцирует развитие внутреннего кровотечения и даже рака. Медик пояснил, что при данном заболевании стоит отказаться от жареного, соленого, сладкого, а также от алкоголя и курения, передало РИА ФАН.

«Гастрит — хроническое воспаление стенки желудка. Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно», — пояснил медик.