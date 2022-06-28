Реаниматолог Гапонов рассказал, что делать при солнечном ударе

Во время жары нередки случаи возникновения солнечного удара. Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, как помочь человеку, который столкнулся с подобным состоянием. Об этом сообщил NEWS.ru.

Чтобы понять, произошел ли солнечный удар, необходимо обратить внмание на смиптомы. Человек в таком случае сталкивается со слабостью, головокружением, головной болью. В отдельных случаях возникают тошнота, рвота и потеря сознания.

Медик пояснил, что в первую очередь необходимо отвести пострадавшего в прохладное пространство. На шею, подмышки и пах стоит положить что-то холодное. Подойдет то, что хранится в морозилке. Можно обернуть в полотенце ледяное мясо или пельмени. Затем необходимо укутать человека в мокрую ткань, а также обеспечить ему доступ к свежему воздуху.

«В идеале после нескольких минут пострадавшему станет лучше. Беспокоиться стоит, если есть нарушение сознания, дыхания, если у пострадавшего появляются другие симптомы. В целом, если ситуация кажется подозрительной, лучше перестраховаться и обратиться за помощью», — пояснил Гапонов.