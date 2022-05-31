Реаниматолог Гапонов объяснил, как самостоятельно определить инфаркт миокарда

Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что при инфаркте миокарда боль может отдавать в левую руку, спину и нижнюю челюсть. При этом у человека появляется страх смерти, написал сайт NEWS.ru.

Человек также может почувствовать боль за грудиной, как будто что-то сдавило грудную клетку.

«Часто боли сопровождаются появлением страха смерти. При появлении таких ощущений необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить максимальный комфорт. В случае если пациент не испытывал таких ощущений ранее — обязательно вызвать скорую помощь. Если больной страдает стенокардией, для него такой болевой синдром может быть привычен, и тогда, скорее всего, он имеет с собой лекарства для купирования болей», — сказал медик.

В случае инфаркта миокарда многое зависит от вовремя начатого лечения. Пациент может полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни.