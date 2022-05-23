Минздрав опроверг информацию о нехватке реагентов для анализов

Минздрав России заявил, что в стране достаточно реагентов для проведения лабораторных анализов. Об этом сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что информация об их нехватке, которая появилась в некоторых СМИ, не соответствует действительности. В Государственном реестре медицинских изделий и организаций есть данные о 4963 медицинских изделиях для диагностики, в том числе 2575 из них — отечественного производства.

Также ходили слухи, что Россия не закупила вакцину для таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, столбняк и пневмококковая инфекция. Минздрав также опроверг сообщения об этом.

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок», — процитировал «Интерфакс» сообщение ведомства.