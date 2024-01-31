Здоровье 31 января 2024, 19:11 Реабилитолог Соболева посоветовала людям со сколиозом делать самомомассаж

Читать 360tv в

Люди, у которых диагностирован сколиоз, могут улучшить качество своей жизни, если будут заниматься самомассажем. Об этом runews24.ru рассказала реабилитолог Арина Соболева.

По ее словам, снизить интенсивность болевых ощущения можно если поочередно надавливать на мышцы, а потом раскатывать в зоне шарики или полусферы. Кроме того, важно, чтобы сеансы были регулярными и проводились правильно. Только в этом случае, добавило newsnn.ru, можно рассчитывать на улучшение самочувствия.

Авторы: