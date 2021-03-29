Реабилитолог рассказал о необычном методе против отеков

Кинезиотейпирование суставов, которое часто используют в спорте в последние годы, полезно только на первых этапах лечения. При этом у пациента уже должны быть проблемы по данной части.

Положительный эффект от процедуры будет заметен, если его использовать в качестве добавления к основному лечению, рассказала реабилитолог и физиотерапевт Татьяна Марфина в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«В принципе при остром процессе, если большой отек, тоже накладывается кинезиотейп, лимфодренажный. Отек мы убираем, за счет этого происходит снятие нагрузки, не сдавливаются ткани, которые отекли или находятся в условиях отека», — отметила врач.

Ранее народная артистка Наталья Фатеева рассказала, что почти не может ходить из-за халатности врачей. Она с трудом передвигается и даже дома пользуется костылями. Актриса перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. По ее словам, процедура прошла хорошо, но в организм попала инфекция. Из-за этого у нее начались проблемы.