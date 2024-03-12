12 марта 2024, 14:57
Реабилитолог Малиновская посоветовала пить травяной чай при магнитных бурях
При магнитных бурях лучше отказаться от тяжелой и соленой пищи и пить травяной чай. Об этом Regions.ru рассказала врач-реабилитолог Светлана Малиновская.
Она порекомендовала больше гулять и бывать на свежем воздухе, не перенапрягаться и уделять достаточное время отдыху.
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«При магнитных бурях нужно ограничить соль, больше отдыхать и гулять. Полезны будут травяные чаи, витамины», — отметила врач.
Она добавила, что плохое самочувствие при магнитных бурях обычно преследует людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых. Также в группе риска — страдающие ожирением, добавил сайт KP.RU.
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