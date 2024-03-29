Здоровье 29 марта 2024, 12:17 Реабилитолог Агапова предупредила, что долгое сидение за рабочим столом вызывает депрессию

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Если долго сидеть за рабочим столом, то может появиться депрессия и ослабнуть мышцы. Об этом Lenta.ru рассказала тренер адаптивной физической культуры, реабилитолог София Агапова.

По ее словам, у тех, кто работает в офисе, часто слабеют связки, сухожилия и мышцы. К тому же люди с сидячим образом жизни часто испытывают дефицит энергии. Наконец, недостаток движения провоцирует повышение уровня глюкозы в крови, из-за чего страдают внутренние органы, добавили «Известия».

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«По возможности разнообразьте рабочий день прогулкой, ходьбой по дорожке, бегом, силовыми упражнениями, йогой или растяжкой. Так вы сохраните отличную форму, бодрость, энергичность, здоровье», — отметила Агапова.

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