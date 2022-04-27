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    27 апреля 2022, 22:58

    Названы полезные привычки, которые препятствуют развитию деменции

    Дарья Морозова

    Употребление яиц и орехов по утрам снижают риск возникновения деменции в раннем возрасте. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

    По данным ИА Nation News, в орехах содержится альфа-линоленовая кислота, которая полезна для работы мозга и нервной системы.

    Яйца следует съедать вместе с желтком. Исследования показали, что лютеин и холин, которые в них содержатся, защищают мозг и сохраняют когнитивные функции.

    Не следует есть на завтрак продукты с большим количеством сахара. Например, выпечку. Так как скачки глюкозы, наоборот, негативно влияют на работу мозга.