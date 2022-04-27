Названы полезные привычки, которые препятствуют развитию деменции

Употребление яиц и орехов по утрам снижают риск возникновения деменции в раннем возрасте. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По данным ИА Nation News, в орехах содержится альфа-линоленовая кислота, которая полезна для работы мозга и нервной системы.

Яйца следует съедать вместе с желтком. Исследования показали, что лютеин и холин, которые в них содержатся, защищают мозг и сохраняют когнитивные функции.

Не следует есть на завтрак продукты с большим количеством сахара. Например, выпечку. Так как скачки глюкозы, наоборот, негативно влияют на работу мозга.