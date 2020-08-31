Хирург назвал причину 95% случаев развития онкологии
Хирург-онколог Иван Карасев пояснил, что в подавляющем большинстве случаев именно хронические воспалительные процессы являются причиной развития раковых заболеваний. Специалиста процитировало ИА НСН.
Карасев рассказал, что во время хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, затем в программе их функционирования происходит сбой и образуется раковая опухоль.
Среди других важных факторов, способствующих росту риска онкологии, хирург отметил регулярное употребление копченостей, колбасы и красного мяса. Отмечается, что при их переваривании выделяются вторичные желчные кислоты.
Они становятся раздражителем, приводящим к воспалению кишечника. По данным информагентства, это повышает риск развития злокачественных опухолей.