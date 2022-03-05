Ученые из Парижского университета связали частые запоры с риском развития деменции

Группа ученых из Парижского университета выделилa несколько факторов, которые могут говорить о повышенном риске развития деменции. Статья опубликована в журнале Lancet, написала «Газета.ru».

Ученые проанализировали данные 40 тысяч британцев, страдающих деменцией и сравнили их с данными здоровых людей. В результате удалось выделить несколько проблем, которые чаще встречались у больных деменцией. Среди них — потеря слуха, нарушения сна, депрессия и частые запоры.