Здоровье 01 декабря 2023, 11:02 Развитие медицины в России поставили в приоритет — Путин Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в стране построили инфраструктуру, обучили специалистов и обеспечили регионы онкологической помощью. Президент России Владимир Путин назвал развитие медицины приоритетной задачей. Его обращение к участникам конференции «Национальное здравоохранение» опубликовали на сайте Кремля.

«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта „Здравоохранение“ есть результаты», — сказал он.

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Почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки хирургических корпусов и детских больниц открыли в последние годы, отметил президент. Владимир Путин напомнил, что в России подготовили специалистов и инфраструктуру для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, организовали амбулаторное лечение при онкологических заболеваниях. Он пожелал участникам встречи плодотворной работы.

Конференция «Национальное здравоохранение» пройдет на ВДНХ. В ней примут участие более тысячи человек из 89 субъектов.

Президент призывал расширить и включить учреждения здравоохранения в еще один нацпроект — «Производительность труда». Минэкономразвития предложило включить в него предприятия ЖКХ, санаторно-курортного отдыха, туризма и медицины.