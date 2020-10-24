Развенчаны самые популярные мифы о молоке

Оказывается, многие напрасно боялись пить молоко на голодный желудок. Никакого вреда напиток желудку не принесет. Кроме того, сывороточный белок в молоке имеет антибактериальные свойства, которые предотвращают воспаление слизистой оболочки.

Текст статьи китайской газеты Science and Technology Daily приводит сайт «ИноСМИ».

«Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею», —говорится в сообщении.

Однако информация о том, что молоко может отбелить кожу лица, — миф. Единственный эффект, который может дать маска из молока, — охлаждение и увлажнение.

Еще один миф касается кипячения: напиток не становится менее полезным после нагревания. Также автор статьи напомнил, что нельзя разогревать молоко в упаковке из алюминиевой фольги, потому что это может привезти к возгоранию. В таком случае можно просто опустить пакет в теплую воду, которая не превышает +100 градусов по Цельсию.

Ранее диетолог назвала продукты, которые можно есть перед сном, не боясь набрать лишний вес. передает ToDay News Ufa.