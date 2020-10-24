Развенчаны самые популярные мифы о молоке
Текст статьи китайской газеты Science and Technology Daily приводит сайт «ИноСМИ».
«Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею», —говорится в сообщении.
Однако информация о том, что молоко может отбелить кожу лица, — миф. Единственный эффект, который может дать маска из молока, — охлаждение и увлажнение.
Еще один миф касается кипячения: напиток не становится менее полезным после нагревания. Также автор статьи напомнил, что нельзя разогревать молоко в упаковке из алюминиевой фольги, потому что это может привезти к возгоранию. В таком случае можно просто опустить пакет в теплую воду, которая не превышает +100 градусов по Цельсию.
Ранее диетолог назвала продукты, которые можно есть перед сном, не боясь набрать лишний вес. передает ToDay News Ufa.