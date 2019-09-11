Развенчаны распространенные мифы о детской онкологии

Онкобольная отказалась от лечения и следовала советам модного блогера. Девушка угасла за несколько месяцев Подробнее

Ежегодно в России у 15 детей из 100 тысяч диагностируют злокачественные новообразования. Варфоломеева отметила, что этот показатель выше только у детей на первом году жизни, он составляет 25 случаев на 100 тысяч детского населения соответствующего возраста. Это обусловлено тем, что у детей такого возраста может быть больше опухолей из-за патологий в процессе внутриутробного развития, а также это связано с пороками развития. Риски снижаются к возрасту трех с половиной лет.

По словам специалиста, самый распространенный миф — это то, что число онкологических заболеваний увеличиваются из-за ухудшения экологической ситуации. Варфоломеева заявила, что показатели заболеваемости остаются примерно одинаковыми из года в год.

Следующий миф наиболее актуальный. Многие считают, что онкологию нельзя вылечить. Это неправда. Более чем в 80% случаев злокачественные новообразования удается вылечить, а детям прожить всю жизнь. Однако развивающиеся опухолевые процессы, выживаемость при которых остается очень низкой, все же могут привести к драматическим последствиям.

Назван самый распространенный вид рака среди молодежи Подробнее

Третий миф, о котором часто говорят, что заболевание ребенка — вина родителей. Это не так. Однако, с другой стороны, около 10% злокачественных новообразований у детей связаны с генетическими мутациями. Чтобы исключить риски развития более высокочастотных характеристик риска развития опухолей, обследование следует пройти всем родственникам ребенка.

По поводу мифа о «заразности» онкозаболеваний Варфоломева говорить не стала в надежде, что люди перестали об этом думать.

Она также отметила важность доверия родителей к врачу, поскольку в момент заболевания ребенка можно усугубить ситуацию. Больные пациенты могут оказаться у врача слишком поздно, а детям будут проводить лечебные манипуляции без заключения детского врача-онколога. В таком случае мифы восторжествуют над правдой.