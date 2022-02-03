Развенчан популярный миф об анальгине

Вероятность осложнений, вызванных приемом анальгина, — всего 1:100 000. Об этом сообщил замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Алексей Масчан, выступая на радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что анальгин — обезболивающий и жаропонижающий препарат — в середине 70-х годов ХХ века был «несправедливо оболган».

«В некоторых странах, в частности в США, потому что некоторые исследования показали связь анальгина с угнетением кроветворения и с опасным снижением лейкоцитов», — уточнил Алексей Масчан.

Однако последующие анализы и перепроверка данных показали, что вероятность осложнений крайне низка.

Доктор медицинских наук отметил, что при этом препарат нельзя употреблять без контроля — это увеличит риск побочных эффектов.

Ранее принимать анальгин при температуре выше 39 градусов рекомендовал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.