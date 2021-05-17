Развеян миф о похудательных свойствах имбиря

Американские ученые заявили, что употребление имбиря может помочь сбросить вес. В корне действительно содержится множество полезных веществ, но против ненавистных килограммов он бессилен. Об этом заявила ведущий эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

По словам врача, в имбире содержатся витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор и другие полезные вещества. Все вместе они способны ускорить обмен веществ, нормализовать давление и улучшить самочувствие человека. При этом эти вещества не влияют на процесс похудения.

«Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения», — пояснила Филиппова «Пятому каналу».

Она добавила, что для расщепления жировой ткани потребуется действие сразу большого количества факторов. В основе снижения веса лежит коррекция рациона, а затем должна идти физическая активность и изменение образа жизни. В качестве примера диетолог привела офисных работников, которые могут начать худеть, если начнут плавать в бассейне и откажутся от фастфуда.