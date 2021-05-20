Развеян миф о влиянии сладкого на хорошее настроение

Сладости не улучшают настроение. Популярный миф развеяла кремлевский эндокринолог Егана Королева, сообщил «Ридус».

При употреблении сахара и сладостей резко возрастают эндорфины — гормоны счастья. После этого у человека появляется прилив сил и желаний. Однако вскоре происходит такой же резкий спад. Согласно одной из теорий, молекулы сахара выводят молекулы магния. После такого перепада сахара в крови человек будет чувствовать себя еще хуже прежнего.

Магний легко выводится из организма даже при незначительном стрессе.

«А у нас их очень много, [стресс] способен вывести суточную норму магния из организма, а сладкое еще больше способствует этому. А магний отвечает за стрессоустойчивость, хороший сон, в целом является поддержкой нервной системы организма», — предупредила эндокринолог.

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за день с пищей должно поступать не более 25 граммов сахара, то есть шесть чайных ложек. Причем это количество не должно превышать 10% от энергопотребления за целый день. Все съеденное сверх этой нормы откладывается в организме и негативно сказывается на здоровье.