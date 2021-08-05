Популярные мифы о вакцине «ЭпиВакКорона» развеяли в центре «Вектор»

Вокруг вакцин от коронавируса ходят много домыслов. Кто-то верит, что при прививке вживляют чипы, а другие прикладывают ложки к месту введения препарата. Но все это является лишь мифами, заявила заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«Нам прислали прямо подборкой, что можно примагничивать к месту укола ложки. Разумеется, это не последствие после вакцинации. В вакцине нет таких компонентов, которые бы обеспечивали прилипание какой-либо вещи к человеку», — рассказала Непомнящих «360».

Она добавила, что заявления о вживлении чипов являются фантастикой. По словам заместителя гендиректора, технологии пока не дошли до того, что через иглу шприца можно что-то подобное ввести человеку подкожно или внутримышечно.

«Что же касается наших контраргументов на это, то безусловно это статистика, которая говорит о низкой заболеваемости после прививки и прекрасной переносимости вакцины. Это наши научные публикации и тот факт, что наша вакцина прошла все проверки, в том числе независимые экспертизы», — отметила Непомнящих.

Она также рассказала, как работает вакцина «ЭпиВакКорона». На каждый пептид вырабатывается свой полуантител, обеспечивая три линии защиты.

«Один пептид стимулирует выработку антител, которые позволят вирусу связаться с клеткой. Как происходит процесс? Чтобы человеку зайти в комнату, ему нужно подойти к двери, взяться за дверную ручку. Вирусу, чтобы зайти в клетку, необходимо подойти к клетке и за клеточный рецептор взяться своим рецептором», — пояснила заместитель.

Этот процесс блокируют антитела. Если эта линия защиты преодолена, то в бой вступают антитела на второй и третий пептид. В случае заражения иммунная система распознает зараженную клетку и уничтожает ее.