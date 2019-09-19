В Минздраве назвали безопасную дневную дозу алкоголя для мужчин и женщин. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн посоветовал в принципе воздерживаться от употребления спиртного.

Свою позицию директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» обозначил в беседе с РИА ФАН. Брюн заметил, что слова Минздрава обсуждать не готов.

«Мировое сообщество считает, что разрешенная доза алкоголя — это ноль», — подчеркнул он.

Количество употребляемого алкоголя для каждого человека, добавил профессор, индивидуально и зависит от особенностей организма. Если для кого-то озвученные Минздравом данные приемлемы, то для других могут стать губительными.

Минздрав разрешил мужчинам выпивать по литру пива в день Подробнее

«Для одних 200 миллилитров вина не будет являться злоупотреблением, а для другого — будет. Особенно среди женской части населения. Все является индивидуальным», — пояснил Брюн, напомнив про существующий маркер злоупотребления алкоголем.

Главный нарколог Москвы добавил, что особенно опасно спиртное для малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Обусловлено это возможностями ферментативной системы. Проще говоря, кто-то перерабатывает алкоголь быстро, кто-то — медленно, а кто-то не способен переработать его вообще.

«Нет „разрешенной“, абстрактной дозы алкоголя. Ее быть в принципе не может. Все зависит от расовых различий, от индивидуальных различий, от половых различий и так далее», — заключил Брюн.

Ранее специалисты министерства здравоохранения подсчитали, что женщины могут без опаски выпивать в день около 200 миллилитров вина. Мужчинам разрешили пить 900 миллилитров пива. При этом в Минздраве заметили, что минимум дважды в неделю употреблять спиртное не стоит вовсе.