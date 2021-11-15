Разработка лекарства от ковида скоро завершится в России

Разработка российского лекарства для лечения COVID-19 находится на стадии завершения. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — объявил он и добавил, что огласит название медикамента после конца всех испытаний.

Министр подчеркнул, что всех других лекарств, которыми лечат коронавирусную инфекцию, в России в достатке. В поставках ограничили только один зарубежный препарат, но у него уже есть отечественный аналог.

Мурашко добавил, что ВОЗ согласна признать российскую вакцину «Спутник V». Возможно, это произойдет в скором времени. Ее сертификация задерживается вовсе не из-за предвзятого отношения коллег из всемирной организации, которые настроены позитивно, а из-за сложностей в бюрократической системе.

«Никто не сомневается в эффективности „Спутника“, но нужно соблюсти определенные формальности», — объяснил он процедуру принятия решения.