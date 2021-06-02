Разработчики вакцины «КовиВак» заявили о планах увеличить производство в 4-6 раз

Представители центра имени Чумакова сообщили, что производство вакцины «КовиВак» планируется увеличить производство в 4-6 раз. Такие данные были представлены на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил «Интерфакс».

«Перспективы производства на площадке центра имени Чумакова примерно 10 миллионов доз, планируется нарастить производство в четыре-шесть раз», — уточнили специалисты. Как пишет сайт «Политика сегодня», эффективность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» составила более 80%. Последняя фаза испытаний пока не завершена.