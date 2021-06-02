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    02 июня 2021, 10:59

    Разработчики вакцины «КовиВак» заявили о планах увеличить производство в 4-6 раз

    Полина Петрова

    Представители центра имени Чумакова сообщили, что производство вакцины «КовиВак» планируется увеличить производство в 4-6 раз. Такие данные были представлены на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил «Интерфакс».

    Разработчики вакцины «КовиВак» заявили о планах увеличить производство в 4-6 раз

    «Перспективы производства на площадке центра имени Чумакова примерно 10 миллионов доз, планируется нарастить производство в четыре-шесть раз», — уточнили специалисты.

    Как пишет сайт «Политика сегодня», эффективность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» составила более 80%. Последняя фаза испытаний пока не завершена.