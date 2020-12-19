Разработчик «Спутник V» раскрыл срок действия прививки

Отечественная вакцина «Спутник V» создаст иммунитет более чем на два года. Об этом заявил разработчик препарата и директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем не менее он отметил, что вакцинация от коронавируса может не дать защиту людям, у которых имеются проблемы с иммунитетом, уточняет РИА ФАН. Все зависит от исходного иммунодифицитного состояния или стресса, испытываемом во время прививки. Об этом разработчик рассказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Также о длительном иммунитете после вакцинации высказался директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Речь идет о прививке «Эпиваккорона». По словам эксперта, защита иммунитета благодаря этому препарату длится как минимум полгода, сообщает Ura.ru.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне или даже раньше, пишет газета «Известия». Тем не менее она добавила, что результат зависит от каждого. И если хорошо постараться, то победа придет быстрее.