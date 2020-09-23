Разработчик объяснил цену на «Арепливир» затраченными человеческими ресурсами

Высокая цена лекарства от коронавируса «Арепливир» объясняется тем, что на его разработку пришлось потратить много ресурсов. Речь идет не только о деньгах, но и о человеческих усилиях.

Об этом рассказал исполнительный директор ГК «Промомед» Андрей Младенцев во время пресс-конференции «Итоги клинических исследований препарата „Арепливир“ у пациентов с коронавирусной инфекцией». Его слова процитировало РИА «Новости».

Он объяснил, что группа, которая занималась созданием лекарства, вложила в его разработку «огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы». Он подчеркнул, что на создание специального производства и «разработку технологии синтеза субстанции» пришлось потратить 692 миллиона рублей.

Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый подчеркнул, что сейчас коллектив продолжает работать над одновременным повышением эффективности препарата и снижением его себестоимости.

Мы надеемся, что это в ближайшее время, когда это станет технически возможно, будет происходить Петр Белый.

Максимальная рекомендованная цена на препарат от коронавирусной инфекции нового типа «Арепливир» составляет 12 320 рублей за упаковку. Ранее Андрей Младенцев заявил, что производитель лекарства будет разрывать договор с аптеками, которые продают препарат дороже этой суммы.