Разработчик назвал срок повторной прививки от коронавируса

Через три года нужно пройти повторную вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Те предварительные данные, которые мы имеем в настоящий момент, позволяют нам рассчитывать, что данную вакцину можно будет использовать по схеме вакцинации против клещевого энцефалита. То есть две вакцинации, последующая ревакцинация и следующая ревакцинация только раз в три года», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Максютов сообщил, что научный центр «Вектор» ведет разработку единой вакцины от коронавируса и гриппа. Кроме того, стало известно, что запуск производства вакцины «ЭпиВакКорона» в центре начнут уже в конце октября.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от 2019-nCoV. Ей занимается институт имени Чумакова. При этом глава государства отметил, что необходимо увеличить производство первых двух вакцин.