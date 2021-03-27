Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал преимущества вакцины

Вакцина «ЭпиВакКорона» обладает рядом важных преимуществ. В их числе безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям. Об этом рассказал заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в эфире телеканала «Россия 24».

Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», — отметил он.

По словам Рыжикова, преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции. Кроме устойчивости к мутациям она гарантирует безвредность и возможность многократной ревакцинации. Он подчеркнул, что для создания этой вакцины ученые работали по 15 часов в день — такое происходило весной прошлого года.

На сегодняшний день в России зарегистрированы сразу три отечественные вакцины. Кроме «ЭпиВакКороны» жители страны могут привиться препаратами «Спутник V» и «КовиВак». Вакцину «ЭпиВакКорона» разработали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». В начале марта ее разрешили использовать для прививок людям старше 60 лет.