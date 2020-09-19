Разработчик «Арепливира» рассказал о революционной эффективности препарата

Эффективность российского препарата от коронавируса нового типа «Арепливира» («Фавипивир») почти стопроцентная, рассказал председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

В ходе применения препарата состояние ни одного пациента с COVID-19 не перешло в более тяжелую стадию, отметил Белый.

«Это — революция. <…> Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни», — сказал председатель совета директоров компании-разработчика в эфире «Россия 1».

Как указал специалист, в 80% случаях состояние пациентов из отделений реанимации после приема препарата улучшалось в течение 24 часов, пишет Ura.ru.

Ожидается, что в аптеки лекарство поступит уже 21 сентября. Предварительная розничная стоимость составит 12 320 рублей за упаковку. Приобрести его можно только по назначению врача для лечения в амбулаторных условиях. Фармацевты увидели риск в выпуске препарата на розничный рынок. И высокая цена от этого может только уберечь.

Продажа «Арепливира» должна проходить под строгим контролем, чтобы граждане не покупали его про запас, а использовали только по назначению врача, считает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.