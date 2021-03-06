«Разорвет голову». Москва упадет на «барическое дно»

Атмосферное давление в Москве резко снизится в воскресенье, 7 марта. Это «разорвет голову» горожанам. Прогноз погоды представил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».

Атмосферное давление опустится на «барическое дно» — до 729 миллиметров ртутного столба. Оно упадет на 18 единиц с субботних 747 миллиметров.

«Разорвет голову не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток», — предупредил Тишковец.

Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что в первый выходной длинных весенних каникул столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Пройдет небольшой снег, а температура воздуха будет на два-три градуса ниже нормы. в Международный женский день погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями.

В Московской области погода испортится накануне праздника. Седьмого марта пойдет снег, поднимется сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.