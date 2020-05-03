«Разорвать цепочку заражений»: заслуженный врач России объяснил важность ношения маски

Масочный режим позволит обезопасить людей и сократить число новых зараженных коронавирусом. Это самая простая мера, чтобы обезопасить себя и своих близких. Об этом «360» заявил заслуженный врач России Сергей Дорофеев.

«Я бы настойчиво посоветовал всем ходить в масках. Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих», — заявил он.

Сергей Дорофеев напомнил, что достаточно пройти мимо носителя коронавируса, чтобы получить заражение. У многих коронавирус не проявляет никаких симптомов. Если все наденут маски, то носитель возбудителя не сможет передать его остальным.

Эксперт отметил, что количество зараженных и заболевших людей растет с каждым днем. По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество респираторных заболеваний выросло в пять раз.

«Маски — это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать», — подчеркнул заслуженный врач России. При этом он отметил, что российские власти идут от мягких мер к более жестким, в отличие от Китая, где сразу начали вводить резкие ограничения.

«У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: „Не ходите, ну если ходите, хотя бы соблюдайте правила“. Но можно дождаться ситуации, когда власть скажет: „Все, теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией“. Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность», — подытожил Сергей Дорофеев.

Масочный режим начнет действовать в Московской области с 12 мая. Это позволит сократить распространение коронавируса среди жителей и уменьшить количество заболевших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем придется научиться жить в новых условиях для обеспечения собственной безопасности.

До окончания майских праздников ношение маски — это только рекомендательная мера. Пока жители могут просто привыкнуть к этим средствам защиты. Начиная с 12 мая следить за выполнением этих правил будут сотрудники полиции и ГИБДД. Штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей.

Кроме того, без этого средства защиты не пустят в общественный транспорт или магазин. Купить маски можно в аптеках сети «Мособлмедсервис». В каждой из них сформировали большой постоянно пополняемый запас масок, чтобы обеспечить жителей.