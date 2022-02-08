Разницу в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых оценили

Вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей оценили исследователи из Великобритании. Специалисты Управления национальной статистики проанализировали 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии за период с июля по декабрь 2021 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Выяснилось, что среди прошедших полную вакцинацию во всех возрастных группах, а также получивших бустерную дозу вакцины, смертность значительно ниже, чем среди непривитых людей. Разница составила 93,4%.

Медики называют вакцинацию самым надежным способом защиты от инфекции. В настоящее время полную вакцинацию прошли 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64%.

Ранее Председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду рассказала, что в настоящее время в мире разрабатываются около 200 вакцин от коронавируса. Также сделано более 10 миллиардов прививок.