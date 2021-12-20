Разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием объяснил иммунолог

Экспресс-тестирование на коронавирус становятся все популярнее среди россиян. Этот вариант анализа позволяет обнаружить во взятых образцах фрагменты белка патогена. При этом, если результат экспресс-теста положительный, то человеку нужно сдать и ПЦР-тест.

С помощью ПЦР-теста выявляют присутствие в биологическом материале человека рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса, объяснил в беседе с радио Sputnik гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Экспресс-тест на вирусный антиген делается гораздо быстрее, нежели основанное на методе ПЦР лабораторное исследование.

В этом вопросе экспресс-тесты имеют большое преимущество, поскольку позволяют в течение получаса получить результат, в то время как при ПЦР-исследовании ждать результата нужно сутки, а иногда и больше, заметил иммунолог.

При этом, если результат экспресс-теста положительный, нужно также сдать и ПЦР-анализ. Быстрый анализ на вирусный антиген — это только первый этап медобследования, которое необходимо для диагностике ковида, заметил Крючков.

По его мнению, оптимально сдавать именно экспресс-тесты в пунктах пограничного контроля и в других общественных местах. Крючков отметил, что это удобно, чтобы провести ранний скрининг.

Простота — это еще одно преимущество экспресс-теста.

«С учетом простоты такого теста, человек вполне может сделать его сам. Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования», — заметил иммунолог.

Пациенты, которые получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, ни в коем случае не должны заниматься самолечением, напомнил россиянам врач и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил, что заболевшим не рекомендуется принимать некоторые лекарства. Самый проверенный способ сберечь свое здоровье — это предотвратить заболевание при помощи своевременной вакцинации.