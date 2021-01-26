Раввин заявил, что для спасения жизни можно привиться «некошерной» вакциной

Председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт благословил бы вакцину даже в том случае, если бы ее нужно было съесть, а она была бы «некошерной». В приоритете человеческая жизнь.

Гольдшмидт объяснил «РИА» Новости, что вакцину от коронавируса с точки зрения кашрута (дозволенности в соответствии с еврейским законом) не стоит оценивать, поскольку ее не едят.

«Даже если бы вакцину надо было разжевывать и она была бы сделана из свинины, краба и молока — если от нее зависит человеческая жизнь, то ее надо сделать», — сказал Гольдшмидт.

Раввин отметил, что поступление препарата инъекционным способом не стоит приравнивать к приему пищи. Даже если предположить, по мнению Гольдшмидта, что в препарате есть элементы некошерного животного, это не значит, что, сделав прививку, вы употребили это животное в пищу. Он напомнил, что к лекарствам более либеральный подход, ограничения распространяются лишь на некоторые виды препаратов и витаминов.

О кошерности вакцины от коронавируса заговорили после того, как мусульмане подняли вопрос о халяльности препарата. Совет по фетвам ОАЭ в конце декабря выпустил предписание, что приверженцы ислама могут получить вакцину с содержанием в ней нехаляльных компонентов.