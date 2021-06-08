Растворы соды и перекиси назвали бесполезными для лечения ковида

Существует миф, что ковид можно вылечить растворами соды или перекиси водорода. Но такой метод борьбы и профилактики инфекции является неэффективным, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

«Те несколько капель перекиси водорода, которые рекомендуется принимать в некоторых народных рецептах, добавят нам не больше нескольких миллиграммов кислорода в день. На самом деле каждый день человек потребляет почти килограмм кислорода. То есть эти несколько миллиграммов ни на что не подействуют», — пояснил медик радио Sputnik.

Он добавил, что при попадании в организм большой дозы перекиси может появиться боль в животе, тошнота и рвота. По словам врача, не поможет при коронавирусе и раствор соды. Вещество может нейтрализовать кислоту в крови, чем иногда пользуются спортсмены для повышения работоспособности.

«Но такой фокус срабатывает не всегда, от него тошнит, и практикуют это дело только исходно здоровые молодые и сильные люди», — отметил Сапего.

В быту прием соды никакой пользы не принесет. Врач подчеркнул, что ощелачивать организм могут только в реанимации, когда пациенту становится совсем плохо. Применять раствор в домашних условиях нельзя.