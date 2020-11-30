Растущего иммунитета к COVID-19 у россиян оказалось недостаточно

В ВОЗ заявили, что у россиян растет уровень иммунитета к COVID-19. Его недостаточно для остановки заболевания. Нарастить показатель можно при помощи вакцины.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС обратила внимание на исследования, которые ведут Роспотребнадзор и другие институты и организации.

«[Представлена] репрезентативная выборка, согласно которой уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус», — сказала эксперт.

Вуйнович добавила, что пока не нужно опираться на полученные данные. Помочь росту иммунитета лучше при помощи вакцины.

Пока что у специалистов нет понимания того, как долго продержится приобретенный от коронавируса иммунитет. В ВОЗ подчеркнули, что информации о его устойчивости и длительности для случаев бессимптомной инфекции и тяжелого течения COVID-19 нет.

«Мы очень многое об этом вирусе не знаем», — заключила представитель организации.

В России второй день подряд фиксируют менее 27 тысяч заразившихся коронавирусом. Однако сократилось и число выздоровевших: за последние сутки врачи выписали из больниц 17 247 человек.