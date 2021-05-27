Врач рассказал о вреде лечения онкологии «чудодейственными» растениями и ягодами

В Сети постоянно появляются данные о чудодейственных лечебных свойствах растений или ягод в борьбе с серьезными заболеваниями. Сейчас, например, ученые изучают профилактику рака и диабета с помощью чилийской ягоды маки. Но это только вопросы профилактики. Когда у человека уже выявлено онкологическое заболевание поможет только врач и назначенные им лекарственные препараты.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Phytochemical Analysis, ягоды маки богаты антоцианами, сообщил health.news. Это растительные пигменты, которые обладают многими замечательными биологическими свойствами, среди которых антиоксидантная, противовоспалительная, противовирусная и противораковая активность.

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с «360» объяснила, что какой-либо продукт, будь то ягода или еще что-то, нужно употреблять тогда, когда человек предупреждает болезнь, когда еще нет ракового заболевания. То есть, если у человека, например, наследственность отягощена.

Она отметила, что проводятся исследования, в которых изучается действие богатых флавоноидами продуктов, таких, например, как черешня. Кстати, она является одним из способов профилактики, отметила Добрецова. Она объяснила, что черешню нужно добавлять в питание, потому что за счет флавоноидов она может предупреждать раковые истории. Но врач особенно подчеркнула, что разговор идет о предупреждении заболевания, а не о его лечении.

Когда у человека уже появилось онкологическое заболевание ни каких разговоров о лекарственных растениях быть не должно, отметила собеседница «360». Она объяснила, что у многих из них есть побочные эффекты, токсическое действие. Например, на печень и почки, и тем самым можно только себе навредить.

Поэтому, когда уже выявлено онкологическое заболевание — это только обращение к доктору, и только расписать схемы лекарственных препаратов. Все лекарственные растения нельзя самому собирать, употреблять, пить, потому что вы не знаете всех свойств и действий. Можно оказать себе очень легко токсическое воздействие на печень и на почки и вызвать какую-нибудь печеночную, либо почечную недостаточность Ирина Добрецова Врач, кандидат медицинских наук

Есть исследования, на основе которых говорится о том, что они продукты способствуют предотвращению рака. Но есть те продукты, которые, наоборот, не надо употреблять в больших количествах. Например, шашлыки.

При жарке мяса на открытом воздухе вырабатываются полициклические и ароматические углеводы, которые являются очень токсичными для организма, объяснила Добрецова. И здесь вопрос не о том, что не надо ничего есть, но, во-первых, нужно поменять способ приготовления. Врач пояснила, что в большом количестве алкоголь, курение, мясо, и дело в способе его приготовления, очень пагубно влияет на нашу иммунную систему и способствует образованию рака.

Поэтому, по ее словам, речи однозначно не идет о том, что какими-то ягодами или еще чем-то можно лечить раковые заболевания. Это только медикаментозное лечение, подчеркнула врач.

С сахарным диабетом нужно быть еще аккуратнее. Не надо искать какое-то растение, отметила Добрецова, надо похудеть, заняться бегом.

Если разбирать сахарный диабет II типа, который распространен среди взрослого населения, то помогут только назначенные врачом базовые препараты, и также человеку надо включить физическую нагрузку, вспомнить принципы здорового питания, отметила собеседница «360». Благодаря правильной физической нагрузке при сахарном диабете II типа можно похудеть, добиться нормализации уровня сахара, нормализации артериального давления.