Психолог рассказал, как справиться с тревожными расстройствами после ковида

Спустя год пандемии в разы увеличилось число пациентов с тревожно-фобическими расстройствами и ипохондрией. Врачи предполагали это, но есть и неожиданные проблемы. Например, выросло число пациентов с тяжелыми вариантами расстройств пищевого поведения. Однако пока сложно сказать, насколько это связано с пандемией.

«Я достаточно часто сейчас сталкиваюсь с этими пациентами. Создается впечатление, что именно этот пул расстройств сегодня растет», — рассказал в интервью газете «Известия» заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Он отметил, что на сегодня предусмотрена психологическая или психиатрическая помощь переболевшим ковидом. По словам Шмиловича, человек может прийти в свой районный диспансер или в поликлинику, где развернут филиал этого диспансера, на прием к психологу или психотерапевту. Пациент может пройти определенный курс психотерапевтической или психологической реабилитации, в том числе, если то требуется, и врачебной психиатрической.

По его словам, ситуация с карантином и коронавирусом — это серьезные и глубокие перемены в философии и мировоззрении человека.

«Для каждого из нас чрезвычайно важны социальные контакты и свобода. И то и другое — две основные, пожалуй, самые важные биологические, природные ценности человека. В результате этого годового происшествия они были отняты», — заметил Шмилович.

Он рассказал, что наиболее тяжелые жалобы его пациентов — это смерти близких людей. Также много случаев разрыва отношений. Люди не выдерживают психологического семейного кризиса и разводятся. Также не мало обращений, связанных с длительным отсутствием контактов с близкими.

С распространением коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам и психиатрам. Число пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами выросло в разных регионах на 10-30%. «360» поговорил со специалистом о том, как не впадать в хандру и когда обращаться за помощью.