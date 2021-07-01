Переболевшие коронавирусом пройдут расширенную диспансеризацию

Первого июля в России стартовала программа диспансеризации для перенесших COVID-19. Они пройдут расширенные обследования. Тем, у кого выявят осложнения, дадут рекомендации по дальнейшему лечению, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отмечала, что расширенная диспансеризация начнется во всех регионах страны, несмотря на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Пройти обследования смогут пациенты от 18 лет и старше, которым диагноз COVID-19 поставил врач. На диспансеризацию можно записаться через месяц после выздоровления.

В Минздраве сообщали, что списки переболевших уже формируются. Сначала на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес инфекцию в тяжелой или средней по тяжести форме. Им позвонят из районной поликлиники либо пришлют СМС, электронное письмо или сообщение на сайте госуслуг, писала «Российская газета».

Обследования пройдут в два этапа. Участникам предложат заполнить анкету, чтобы выяснить, как протекала инфекция. Затем будет тест с шестиминутной ходьбой, после которого человеку измерят насыщенность крови кислородом и сделают анализ крови, чтобы оценить риски образования тромбов, возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, почечной недостаточности и проблем с печенью.

На втором этапе исследуют сердце, сосуды и легкие.