Расшифрована опасность резкого охлаждения вспотевшего человека

Наибольшую опасность в жару представляет перепад температур. Если зайти с улицы в помещение с кондиционером, разница может вызвать у организма стресс. Он может спровоцировать снижение иммунитета.

Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру», — сказал Тяжельников.

Опасно выходить вспотевшим в ветренную погоду. Создаются потоки холодного воздуха, направленные на определенную точку тела. Очень быстро возникает переохлаждение, перетекающее в различные локальные заболевания.

Тяжельников уточнил, что при жаркой погоде лучше находиться в комфортной температуре до +25 градусов. Эффектным способом охладить организм может стать прохладный, но не холодный душ.

«Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания — как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры», — рассказал врач.

Если нет возможности принять душ, можно прикладывать к лицу или затылку смоченный водой кусок ткани.

Жаркая погода плохо влияет на иммунитет, так как не дает людям высыпаться. В такие моменты сопротивляемость организма падает, и он становится более уязвим для коронавируса.