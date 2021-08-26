Кондиционеры объявили причиной распространения ковида

Использование кондиционеров комнатного типа (сплит-системы) в местах массового скопления людей следует свести к минимуму. Они могут увеличить риск распространения коронавируса. Следует предпочесть естественную вентиляцию.

Об этом предупредил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Он объяснил опасность кондиционеров тем, что при их работе воздушные массы циркулируют без забора наружного воздуха.

«Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля», — приводит его слова ТАСС.

В магазинах, учреждениях образования и культуры, медицинских организациях, в общественном транспорте лучше проветривать помещения естественным образом.

«Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски», — добавил Чуланов.

Помимо чихания и кашля существует еще один способ стремительной передачи инфекции. С высокой долей вероятности коронавирусом можно заразиться, если поговорить с больным всего пару минут.