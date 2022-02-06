Инфекционист назвал основные места распространения коронавируса

Главными местами распространения коронавируса являются семья и транспорт, заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его словам, внутри одной семьи ковид быстро распространяется за счет близкого контактирования.

Инфекционист обратил внимание, что, как правило, инфицирование происходит в общественном транспорте, добавил он в беседе с Lenta.ru.

«Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски», — сказал врач.

По мнению специалиста, поездки в такси влияют на распространение ковида меньше, потому что между водителем и пассажиром, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется безопасное личное расстояние.

Накануне жители Санкт-Петербурга пожаловались в соцсетях, что в одной из поликлиник города посоветовали пациентам с симптомами ковида добираться к врачам на автобусе и троллейбусе.