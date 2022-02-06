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    06 февраля 2022, 09:13

    Инфекционист назвал основные места распространения коронавируса

    Инфекционист Малышев: основные места распространения ковида — семья и транспорт

    Ольга Назаркина

    Главными местами распространения коронавируса являются семья и транспорт, заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его словам, внутри одной семьи ковид быстро распространяется за счет близкого контактирования.

    Инфекционист назвал основные места распространения коронавируса

    Инфекционист обратил внимание, что, как правило, инфицирование происходит в общественном транспорте, добавил он в беседе с Lenta.ru.

    «Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски», — сказал врач.

    По мнению специалиста, поездки в такси влияют на распространение ковида меньше, потому что между водителем и пассажиром, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется безопасное личное расстояние.

    Накануне жители Санкт-Петербурга пожаловались в соцсетях, что в одной из поликлиник города посоветовали пациентам с симптомами ковида добираться к врачам на автобусе и троллейбусе.