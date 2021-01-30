Распространение ВИЧ связали с Первой мировой войной и обезьянами

ВИЧ появился во время Первой мировой войны, когда один из европейских солдат заразился вирусом иммунодефицита обезьян в Африке. Такую гипотезу выдвинул профессор канадского Шербрукского университета Жак Пепин.

По мнению ученого, первое заражение произошло в 1916 году. Нулевым пациентом мог стать солдат французской, британской или бельгийской армии. Эти страны воевали против немецких войск в Камеруне — тогдашней германской колонии.

Пепин рассказал Daily Mail, что военные провели три или четыре месяца в районе Молунду на юго-востоке Камеруна. Провизия быстро закончилась, и солдатам приходилось самостоятельно добывать себе пищу. Они охотились на местных животных, включая обезьян.

Один из военнослужащих, считает профессор, поранился и заразился вирусом от шимпанзе. После войны он вернулся Киншасу, которая сейчас находится в Демократической Республике Конго и стал распространителем ВИЧ. К началу 1950-х годов носителями вируса там могли быть около пятисот человек.

Из-за повторного использования игл в больницах и процветавшей в Киншасе проституции сформировалась идеальная среда для распространения ВИЧ-инфекции, считает ученый. В дальнейшем заболевание распространилось по всему Конго, а затем и за пределы страны.