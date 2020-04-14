Распространение коронавируса в России ускорилось

Наряду с заявлением ВОЗ о том, что пик коронавируса в мире пока не пройдет, в России ускорилось распространение инфекции. Московским специалистам даже сложно проследить цепочку передачи COVID-19.

В Минздраве заявили, что в России усилилась интенсивность распространения коронавируса. В Москве ситуация тоже не улучшилась — специалисты не могут проследить цепочку больных, передает РИА «Новости».

Москвичи в начале карантинных мер в большей степени соблюдали предписания специалистов, однако с момента ужесточения ответственности за несоблюдения правил самоизоляции наказали уже 55 человек. Людей оштрафовали в общей сложности на 220 тысяч рублей. В их число вошли 25 жителей, которые имели подтвержденный коронавирус, но все равно почему-то выходили на улицу.

ВОЗ сообщил, что своего пика пандемия не достигла. 90% всех случаев приходится на страны Европы и США, причем в ряде государств ситуация неоднородная — на некоторых территориях вирус распространяется меньше, а в Великобритании и Турции число больных только растет.