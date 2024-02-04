Здоровье 04 февраля 2024, 23:18 Раскрыты виды передающегося по наследству рака Онколог Шубина отнесла рак молочной железы к наследственным заболеваниям РИА «Новости»

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Раком называют виды злокачественных опухолей, возникающие из мутировавшей клетки, которая быстро начинает делиться. Поэтому некоторые виды этого заболевания передаются по наследству. Об этом в комментарии «ФедералПресс» заявил хирург-онколог Юлия Шубина.

В список таких наследственных заболеваний она включила рак молочной железы, яичников, щитовидной железы, а также некоторые виды злокачественных опухолей в толстом кишечнике.

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«Если в семье мама или бабушка болели, можно сдать анализ на генетический риск рака молочной железы и яичников. На риск развития рака молочной железы можно сдать кровь». — заявила шубина.

Она добавила, что рак щитовидной железы чаще передается по мужской линии. Поэтому тем, у кого отец или дедушка страдали этим заболеванием, необходимо регулярно сдавать кровь на гормон кальцитонин. Он появляется в организме при возникновении опухоли. Это позволяет поставить диагноз пациенту на ранней стадии и быстро начать лечение.

Для выявления злокачественной опухоли в кишечник людям после 40 лет необходимо проходит колоноскопию раз в три года и ежегодно, если в органе уже есть патология, например, полипы.

Онколог добавила, что симптомов возникновения злокачественных опухолей много: кровь в кале, моче или мокроте, проблемы с глотанием — все это признаки, когда лучше обратиться к врачу.

Выявить рак на ранней стадии помогут регулярные профилактические осмотры и диспансеризация. Такой совет дал внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Он напомнил, что в российских больницах проводят скрининг по семи самым распространенным локализациям возникновения злокачественных опухолей. Такой практики больше нет нигде в мире.