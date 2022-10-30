Раскрыты способы улучшения качества сна за короткое время | 360°

Здоровье 30 октября 2022, 00:32 Раскрыты способы улучшения качества сна за короткое время Сомнолог Калинин рассказал о способе выспаться за короткое время РИА "Новости"

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Многие люди жертвуют временем сна из-за нехватки времени на другие дела. Но из-за сокращенного времени проведенного в постели по утрам они встают разбитыми и малопродуктивными. Врач-психотерапевт и сомнолог Александр Калинин заявил, что способ выспаться за короткий промежуток времени существует. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Специалист напомнил, что во время сна у человека вырабатывается гормон мелатонин, который заряжает весь организм перед будущим днем. При этом вырабатывается это вещество только в определенное время c 20:00 до 03:00, когда человек переживает глубокую фазу сна.

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По словам Калинина, достаточно трех часов выработки мелатонина, чтобы восстановить организм к новому дню и сохранить свою продуктивность. По словам врача, лучшее время для отхода ко сну 22:00. Это позволит встать с утра бодрым и отдохнувшим.

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