Раскрыты способы борьбы с перееданием | 360°

Здоровье 30 октября 2022, 01:26 Раскрыты способы борьбы с перееданием Диетолог Гинзбург перечислил способы борьбы с повышенным аппетитом Pixabay

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Повышенный аппетит часто приводит к перееданию и набору лишнего веса. Поэтому каждый прием пищи нужно держать под контролем, а справиться с чувством голода помогут небольшие секреты, которые раскрыл диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Специалист напомнил, что лучше всего употреблять пищу несколько раз в день, но небольшими порциями. Но в этом случае нужно отказаться от привычных тарелок. Вместо них проще взять небольшую посуду, где маленькая порция выглядит сытнее. Это позволит обмануть и мозг, и желудок.

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Также справиться с повышенным аппетитом и успокоить бурчащий желудок поможет перекус перед основным приемом пищи. Достаточно за 10 или 15 минут выпить стакан кефира или съесть ложку вареной гречки.

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Это снизит кислотность в желудке и остановит выделение пищеварительных соков. Спустя небольшой промежуток времени можно приступить к обычному завтраку, обеду, полднику или ужину из маленькой посуды.