Раскрыты самые частые причины пробуждения по ночам

Частые пробуждения по ночам свидетельствуют о проблемах со сном. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные причины, которые мешают спать.

После 40 лет у людей нередко выявляют апноэ сна, отметит Мясников. При этом недуге человек храпит и просыпается от того, что ему нечем дышать, отметил сайт utro.ru.

Помощь в борьбе с этим расстройством может специальная маска, которую надевают на время сна. Но самостоятельно применять эту терапию нельзя, в качестве метода лечения назначить ее может только врач.

Другая причина ночных пробуждений — это синдром беспокойных ног. При этом недуге ноги начинают «ныть», когда находятся в состоянии покоя. Проблема заключается либо в недостатке магния, либо в дефиците калия. Понять точную причину поможет врач, после проведения необходимых анализов.

Ранее Мясников перечислил продукты, которые могут провоцировать мигрень. По его словам, к таковым относятся кофе, шоколад, сыр и орехи. Врач также заметил, что мигрени у женщин и мужчин могут проявляться по разному.