Раскрыты последствия COVID-19 для интимной жизни

Долгое восстановление после COVID-19 может ухудшить интимные отношения, так как сексуальная функция в этот момент отходит на второй план. Коронавирус пагубно влияет на репродуктивную систему и на сосуды. Мужчинам это грозит ухудшением эректильной функции.

«Уже появляются исследования о том, что коронавирус неблагоприятно воздействует не только на репродуктивную систему, но и на сосуды. Если мы говорим о половой функции, то для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивный потенциал», — рассказал радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Собеседник подчеркнул, что если болезнь протекала тяжело, реабилитация может протекать долго. Полгода восстановления после обширного поражения легких разрушат интимные отношения. По его словам, влияние коронавируса на репродуктивную систему еще предстоит оценить, однако сейчас есть данные о его негативном влиянии на выработку тестостерона и на сперматогенез.

Сразу после начала пандемии ученые принялись изучать последствия, к которым может привести заражение коронавирусом. В мае 2020 года китайские специалисты из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина пришли к выводу, что 2019-nCoV в некоторых случаях вызывает бесплодие у женщин.