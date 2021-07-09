Раскрыты подробности ревакцинации россиян от коронавируса

Коронавирус постоянно мутирует, и специалисты пока не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов. Поэтому в России стартовала кампания по ревакцинации от ковида.

«Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины», — объяснил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, вторичная вакцинация может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. Костинов пояснил, что у врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были.

«Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее», — объяснил Костинов. Он также добавил, что каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации.

Вакцинация от коронавируса в России дает результат. В стране только 0,7% привитых двумя компонентами вакцины заболели COVID-19. Порядка двух третей случаев ковида приходится на штамм «дельта». При этом повторно COVID-19 диагностируют не более 1% пациентов, такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.