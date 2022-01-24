Раскрыты «недоступные» для «омикрона» территории

Штамм коронавируса «омикрон» не сможет добраться до народов, живущих в изоляции. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«„Омикрон“ не доберется только туда, где люди живут исключительно обособленно, совершенно не поддерживая отношений с мегаполисами и другими социумами. Ни у кого другого, кроме малых народов, проживающих в некой социальной изоляции, таких шансов нет», — сказал врач в разговоре с Ura.ru.

Он добавил, что остановить распространение вируса уже нельзя, так как сейчас открыты границы между регионами. Россияне продолжают путешествовать, пользуясь общественным транспортом, поездами и самолетами.

«Мы глазом не успеем моргнуть, как „омикрон“ окажется уже внутри всех регионов», — отметил Токарев.

По словам вирусолога, молекулярного биолога и ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Максима Скулачева, пример Китая мог бы помочь остановить распространение «омикрона». Но такой жесткий локдаун с прекращением работы транспорта не подойдет для России.