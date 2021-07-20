Раскрыты истинные причины возникновения диабета

Возникновение сахарного диабета вовсе не связано с чрезмерным употреблением сладкого. Это массовое заблуждение, которое развеял врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Он напомнил, что диабет бывает двух разных типов и это болезни абсолютно разные. Диабет первого типа обычно возникает в детстве. Источники этого заболевания неизвестны. Врачи до сих пор не пришли к единому мнению, что становится причиной: аутоиммунный процесс, вирус или генетическая предрасположенность.

«Мы понятия не имеем, почему у абсолютно здорового ребенка вдруг бац — и диабетическая кома, с которой он попал в больницу, но знаем, что сахар здесь ни при чем», — подчеркнул Комаровский.

Диабет второго типа связан с ожирением, когда происходит нарушение обмена веществ. Поэтому от употребления сладкого диабет возникнуть не может.

Распознать сахарный диабет второго типа на ранней стадии можно по шести основным признакам: снижение уровня зрения, потемнение участков кожи, чувство усталости даже при минимальных физических нагрузках, постоянная сухость во рту и чувство голода, а также частые позывы к мочеиспусканию. При появлении хотя бы ряда признаков лучше обратиться к врачу и сдать кровь на анализ.